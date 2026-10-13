Николай Денков: България вече е фронтова държава

Председателят на ПГ на “Продължаваме промяната” акад. Николай Денков коментира новата атака в Черно море и заяви, че страната ни вече не е фронтова държава, но не по свое желание.

“Просто Русия стигна до границите на страната ни, за да блокира доставките на гориво за Украйна”, добави Денков в интервю за bTV.

Депутатът коментира четирите нападения с дронове над кораби в изключителната икономическа територия и граничната територия на България в последните седмици.

Не сме защитени

"Очевидно е, че България не е защитена от атаки. Това е съвсем агресивна и ясна атака към неприкосновеността на България, трябва да се активира чл. 4 на НАТО", на мнение е акад. Денков. Народният представител предложи да поискаме от Алианса отбранителни системи, радари и ракети.

"Дори премиерът не може да скрие факта, че Черно море е на прага да бъде затворено веднага", добави той и изрази опасения, че ни очаква криза с горивата. Трябва да се подготвим за лошите варианти, за да не се реализират те”, допълни Денков.

Депутатът от ПП коментира и блокирането на извънредното пленарно заседание от страна на "Прогресивна България" днес. Заседанието беше свикано по искане на "Продължаваме промяната" с подкрепата на ГЕРБ и "Демократична България". Темата беше помилването на т.нар. “Петрички Ескобар”, осъден за наркоразпространение и помилван от Илияна Йотова като вицепрезидент.

"Беше отменено, защото от "Прогресивна България" има какво да крият. Този случай не е единственият и някой прикрива наркотрафикантите в България", убеден е Денков. "От 130 молби за помилване е одобрена точно тази", усъмни се акад. Денков.