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Димитър Стоянов: България остава в инициативата “Drone Edge“

Включваме се и в инициатива срещу нисколетящи въздушни заплахи

14.10.2026 | 11:22 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на отбраната Димитър Стоянов беше изслушан в Народното събрание във връзка с втората атака над търговски кораби в Черно море.

От трибуната на НС Стоянов каза, че България участва в инициативата “Drone Edge“, а също така и е заявила участие с 80 млн. евро чрез проект за придобиване на 20 системи - 10 мобилни и 10 стационарни, по механизма SAFE.

“Никога не съм казвал, че България ще излезе от инициативата “Drone Edge“. Всеки момент се очаква да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи. Тази инициатива представлява виртуален пазар за евентуално бъдещо разработване и съвместно закупуване на антидрон системи“, обясни министърът.

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Стоянов добави, че България ще се включи и в друг проект - за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. 

“Този проект предвижда задължителна годишна вноска от 220 000 евро и е с продължителност три години. България ще подготви искане за включване в инициативата. Очаква се страната ни да стане част от проекта до 30 октомври”, обясни Стоянов.

 

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Тагове:

Димитър Стоянов МО Черно море дрон Drone Edge
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