Явор Куюмджиев: "Брутален недостиг на ток" в региона, цените се изстрелват нагоре

Скокът на цените на електроенергията у нас и в региона се дължи на три неща. Първо на засушаването в Дунав, както и продължаващото спиране на ядрените централи. Второ на високия износ към Украйна и липсата на достатъчна свързаност между енергийните системи в Европа. Това коментира енергийният експерт и бивш зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев по Радио ФОКУС.

По думите му в региона има сериозен недостиг на ток, което естествено вдига цените в България, Румъния, Сърбия, Гърция и Италия. "Имаме брутален недостиг на електроенергия. Нормално е, когато предлагането е по-ниско от търсенето, цената да се изстрелва нагоре", посочи експертът.

Той допълни, че заради дефицита в момента работят дори въглищните централи, въпреки че са обложени с високи такси за въглеродни емисии.

Явор Куюмджиев наблегна на факта, че основен структурен проблем остава липсата на т.нар. "европейски енергиен пръстен", който да пренася евтина енергия от северните към южните региони. Изграждането му обаче изисква огромни инвестиции от Европейската комисия. Допълнителен натиск оказва и високият дял на газовите централи в Европа, чиято продукция е пряко обвързана с поскъпващия природен газ, както и въглеродните квоти, с които са обложени въглищните централи. "За да могат тецовете в българския случай да произвеждат, цената трябва да надвишава 106 евро за мегаватчас. В момента те работят и дори пуснаха два блока на ТЕЦ "Марица Изток 3", защото ток просто няма", заяви той.

Относно исканията за държавна подкрепа за бизнеса Куюмджиев бе категоричен, че компенсации не трябва да се дават "на калпак". "Дружество като "Лукойл Нефтохим“ няма нужда от помощи. Подкрепа трябва да има само за структуроопределящи производства и малки бизнеси като хлебопекарните. Останалите компании трябва да подписват дългосрочни договори с производители на фиксирана цена, а не при скъп ток да разчитат на държавата", изтъкна той.

"Цената на парното е фиксирана, цената на електричеството е фиксирана за предстоящата зима. Най-големият проблем ще се окаже за тези, които минаха на природен газ за отопление. Тяхната сметка ще е по-голяма, защото природният газ поскъпна до нива, които не бяхме виждали от започването на войната в Украйна. И ще продължават да растат, такава е тенденцията", заключи бившият зам.-министър на енергетиката.