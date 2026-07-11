Мартин Георгиев: Конкуренцията на пазара на електроенергия води до по-добри условия

Либерализацията на пазара на електроенергия носи редица ползи както на потребителите, така и на бизнеса. Това заяви пред Money.bg новият изпълнителен директор на "Електрохолд Трейд" Мартин Георгиев.

"Бизнесът вече много добре се възползва от ползите от либерализацията. Хората така са устроени психически, че са резистентни към промените, притесняват се от промени. Това, което наблюдаваме от над 20 години при бизнеса, е, че либерализацията създава условия за конкуренция. А конкуренцията води до по-добри условия за потребителите на услугата. Регулираните цени не създават условия за ефективност", категоричен беше Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

"Преди години се казваше, че те са свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е останала назад във времето - тя е много по-комплексна. Основната ни роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия - консуматорите, които са ключови и заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и важния аспект за съхранението на енергия", обясни специалистът.