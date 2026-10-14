Експерти: България не е готова за съвременната война

България трябва спешно да укрепи отбранителните си способности и да преосмисли готовността на армията за съвременните заплахи. Около това мнение се обединиха в предаването "България сутрин" капитан първи ранг от запаса Васил Данов, военен журналист и член на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България, полковник от запаса проф. д.н. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия "Георги Стойков Раковски", и д-р Асен Пейчев, експерт по национална сигурност и контратероризъм.

България не е готова за съвременната война

"Много хора говорят за член 4, даже за член 5, но искам да кажа за член 3, който от 2000 година насам не се спазва, защото способностите на българската войска бяха рушени на практика", заяви проф. Недялков в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му четвърт век страната ни полага усилия в обратната посока и сега трябва да възстановява загубените способности, доколкото все още има време.

Кап. Данов се съгласи с оценката му и посочи, че отговорността се носи от всички правителства.

"Води се нов вид война, която изисква нов вид мислене. Генералите винаги се готвят за предишната война. Не сме готови за настоящата."

Според Данов България трябва да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор и ясно да посочи пред съюзниците си източника на заплахата.

Д-р Пейчев разкритикува действията по установяване на произхода на ударите срещу търговските кораби в Черно море. "Това, което се показва по медиите, са командоси, но не и експерти по корабни произшествия. Не видях да вземат проби – заснеха и тръгнаха", коментира той.

По думите му България разполага с военно и цивилно разузнаване, а съвместната работа с Румъния и Турция би могла да помогне за установяването на извършителя.

Проф. Недялков обясни, че при подобни поражения може да става дума за надводни дронове с бойни глави над 300 килограма, каквито притежават както Русия, така и Украйна. Той настоя за подробно обследване на останките със специализирана техника.

Кап. Данов също разкритикува реакцията на властите, като определи предприетите мерки като половинчати и настоя за по-категорична дипломатическа позиция.

Нужни са военни конвои с морско и въздушно прикритие

Проф. Недялков предложи организирането на военни конвои за търговските кораби в българската изключителна икономическа зона.

"Първата мярка, която трябва да се предприеме, е да се осигури конвоиране на корабите в изключителната икономическа зона – морско и въздушно осигуряване", обясни гостът на предаването.

Кап. Данов подкрепи предложението. Реализирането на подобна мярка обаче би изисквало съобразяване с правния режим на Изключителната икономическа зона, която не е част от териториалните води на България.

Проф. Недялков предупреди, че армията не разполага с необходимия личен състав за поддържане на 24-часова готовност.

"Техника може да си купим", отбеляза той и подчерта, че човешкият фактор е най-сериозното предизвикателство.

Според него България няма изградена единна система за противодействие на дронове. Необходим е комплексен подход, който да обединява радари, електроника, координация и средства за защита - и едва тогава трябва да се говори за закупуване на оръжия.

Професорът предупреди, че технологиите на бойното поле се развиват толкова бързо, че определени решения остаряват само за месец или месец и половина. Затова настоя за разработки на национално равнище.

Д-р Пейчев допълни, че някои видове дронове не може да бъдат спрени със средства за радиоелектронна борба. Според него Министерството на отбраната трябва да възлага повече поръчки на българската военна индустрия.

Атаките в Черно море застрашават и икономиката

Кап. Данов разкритикува отказа на България да участва в коалицията в подкрепа на Украйна и припомни руската бомбардировка на Варна преди точно 111 години.

"В момента не сме обект на бомбардировки, но трябва да се замислим – историята подло, коварно се повтаря", предупреди той.

Проф. Недялков изрази опасения, че конфликтът може да се разшири и да дестабилизира Балканите. Според него трябва внимателно да се следят икономическите интереси на страната.

"Този, който нанася ударите, всъщност ни хвърля икономически бомби", заяви д-р Пейчев. Той предупреди за възможни последици за проучванията в черноморските блокове "Хан Аспарух" и "Хан Кубрат".

В заключение проф. Недялков настоя за преразглеждане на плановете за развитие на армията, като посочи недостига на подготвени хора като стратегически проблем. Д-р Пейчев призова за актуализиране на Стратегията за национална сигурност.