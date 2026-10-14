Магдалена Лазарова е единственият кандидат за и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши да предложи зам. главния прокурор Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор, считано от 23 октомври, съобщи ВСС.

Въпросът ще бъде обсъден на заседанието на Пленума на ВСС утре.

Втори кандидат няма да има, като на заседанието стана ясно, че всъщност само Камен Михов от ВКП е дал съгласие да бъде определен за и.ф. главен прокурор.

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Кадровиците приветстваха решението на министъра на правосъдието Николай Найденов да не предлага временен ръководител на прокуратурата, но категорично не се съгласиха с призива му старшинството да не бъде водещ критерий. Според тях това е най-обективният критерий и вече години наред двете колегии се водят точно от него.

Освен това членовете на Прокурорската колегия категорично възразиха и срещу предложението на правосъдния министър да има изслушване на кандидатите. Според тях срокът от 6 месеца е „нищожен“, за да може изпълняващ функциите на главен прокурорда осъществи идеите си.

ВСС огласи възрастта на магистратите, които искат да станат членове на съвета

С напредването на кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет, коментарите под статиите по темата стават все по-недопустими. Вместо да се обсъждат качествата на кандидатите, се преминава границата на добрия тон. Поради тази причина „Лекс“ реши да „затвори“ коментарите под тези публикации.

Кои са най-възрастните и кои са най-младите кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота? Отговорът на този въпрос е в обявените вече от съвета години на раждане за всеки един от номинираните за членове на ВСС.

Данните бяха публикувани, след като съдията от Софийския апелативен съд Милен Василев сезира кадровия орган, който прие да огласи годините на раждане на кандидатите.

„Най-старши“ са съдията от Върховния касационен съд Емилия Василева и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Иванка Которова. Те са на по 64 години и догодина трябва да се пенсионират от съдебната система.

С година по-млади са Стефан Илиев от Софийския апелативен съд, прокурорът от ВКП Маринела Тотева и апелативният прокурор на София Даниела Попова.

Атанас Гебрев и Тодор Деянов от квотата на прокурорите, както и Светлана Калинова от ВКС са родени през 1965 г.

Най-младият кандидат за член на ВСС от професионалната квота е Васил Пеловски от Административен съд-Варна, който е на 43 години.

С година по-голяма е зам. градската прокурорка Десислава Петрова. Но тя е с година по-млада от Сийка Милева от ВКП и Ивайло Илиев от окръжната прокуратура в Кюстендил. Те пък „отстъпват“ отново с година на председателя на районния съд в Раднево Асен Цветанов, който е роден през 1980 г.