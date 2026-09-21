Следователят Бойко Атанасов се кандидатира за член на ВСС от квотата на следователите

Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, предлага кандидатурата си за участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.

Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура. Посочил е също, че отговаря на заложените законови критерии, тъй като е показвал нееднократно, че притежава високи професионални и нравствени качества. Изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт, за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет.

Бойко Атанасов заема длъжността следовател в Столична Следствена служба в периода от 2002 г. до 2009 г., а след преструктурирането ѝ, и до настоящия момент, е следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.