Радев даде подробности за тайната среща с Кирило Буданов

Министър-председателят Румен Радев даде повече подробности за срещата си с Кирило Буданов. Началникът на кабинета на Володимир Зеленски беше на необявено посещение в София на 8 октомври и е разговарял с Радев.

По време на изслушването си в парламента днес Радев даде повече подробности за срещата и темите, обсъдени с украинския представител.

Премиерът каза, че не е оповестил предварително визитата по изричната молба на Буданов и от съображения за сигурност. Радев добавя, че след посещението си в България украинският представител е заминал за Маями за тристранна среща и разговори за мир.

Какво са обсъждали?

Срещата между Радев и Буданов е била продължение на разговора му със Зеленски и не е била по отношение на дроновете в Черно море.

"Естествено, аз зададох своя въпрос чии, според него, са тези дронове: техни ли са? Какъв отговор очаквате от г-н Буданов? Ами, подобен на този на г-жа Митрофанова. Имаме две воюващи страни и всяка от тях отрича. Това винаги е било така", подчерта премиерът.

По време на срещата двамата са обсъдили и искането на Украйна за доставка на газ през България.

Радев каза, че страната ни може да съдейства за доставките на газ не само за Украйна, но и за Румъния, Молдова, Сърбия, Унгария и Словакия. Като предимства на страната ни Радев изтъкна изградената инфраструктура и договореностите със съседни държави, осигуряващи достъп до техните терминали за втечнен природен газ.

По време на разговора е бил обсъден и въпросът с реакторите за АЕЦ “Белене“. Радев потвърди, че Украйна продължава да проявява интерес към закупуването им, но отново предложи те да бъдат използвани за изграждането на централата в България.

“Моето предложение отново беше да го направим заедно с Украйна, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене, защото в Белене ние можем да гарантираме сигурност и безопасност на работата на тази ядрена централа“, посочи министър-председателят.

По думите му украинската страна разглежда предложението сериозно, а Буданов е заявил, че ще го представи и пред американската страна. България очаква последваща комуникация по въпроса.