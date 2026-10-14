Ураганен вятър в Сливен рани мъж и преобърна камиони



Силният вятър в Сливен причини сериозни материални щети, има и пострадал. Мъж е ударен от паднал клон на дърво. Обърнати са камиони. Скоростта на вятъра в общината е достигнала 72 километра в час, съобщи Евгени Дженев от отдела по управление при кризи.В оперативния дежурен център са постъпили сигнали за паднали клони в квартал „Ново село“ и по булевард „Хаджи Димитър“, както и за дърво, което е нанесло щети на автомобил до блок 15 в квартал „Сини камъни“. Има съобщения и за скъсани проводници и опасни ламарини в различни части на града.

Паднал клон рани мъж, който е настанен в болницата с политравма

При един от инцидентите днес в района на църквата „Свети Димитър“ в града паднал клон е ранил мъж, който е транспортиран с линейка до лечебно заведение. По първоначална информация клонът се е откъснал от здраво дърво. По информация от МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ пострадалият е в Спешното отделение на болницата. Той е с политравма.

„При силни пориви на вятъра и все още гъстата листна маса натоварването върху клоните нараства многократно. Това създава опасности, които не винаги могат да бъдат предвидени, дори при видимо здрави дървета“, обясни кметът Стефан Радев. Той подчерта, че всеки подаден сигнал ще бъде проверяван и нито един опасен участък няма да бъде подценяван.

Обърнати превозни средства

Тежкотоварен автомобил затрудни временно движението участъка между Николаево и Оризари, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Инцидентът е станал при 353-ия километър на пътя, където движението временно се е осъществявало в една лента заради авариралия камион. Трафикът е бил регулиран от екипи на „Пътна полиция“.

Камионът вече е вдигнат, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Сливен. Тежкотоварният автомобил е бил преобърнат от силния вятър.

Още един подобен инцидент е имало в района на село Калояново.

Товарен автомобил (микробус) е бил обърнат от вятъра на главния път Казанлък-Сливен в района на разклона за Мъглиж. Инцидентът е станал към 9:50 часа. Няма данни за пострадали. На мястото на пътния инцидент веднага е пристигнал полицейски екип.

Кметът разпореди аварийните екипи да работят без прекъсване

Кметът на Сливен Стефан Радев разпореди аварийните екипи на Общината и пожарната да продължат работата си без прекъсване заради силния вятър и усложнената метеорологична обстановка, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Екипите са на терен от 7:00 часа сутринта и извършват обходи и обезопасяване на рискови участъци.

„Разпоредих работата да продължи с пълен капацитет, без прекъсване. Екипите на озеленяването продължават обходите, а всеки установен рисков участък трябва да бъде проверен и обезопасен своевременно“, заяви кметът пред журналисти, цитиран в съобщението.

Той посочи, че е в постоянен контакт с всички институции, ангажирани с реакцията при усложнената обстановка. По думите му, силните пориви на вятъра създават рискове, които невинаги могат да бъдат предвидени, поради което обходите и проверките ще продължат, докато ситуацията го налага.