Силен, почти ураганен вятър се изви над Рилските езера

Над 30 м/сек е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба в Дупница.

Планинските спестители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.