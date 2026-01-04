IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Силен, почти ураганен вятър се изви над Рилските езера

ПСС: придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно

04.01.2026 | 16:25 ч. 3
БГНЕС

Над 30 м/сек е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба в Дупница. 

Планинските спестители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.

 

