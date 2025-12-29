Ураганен вятър повреди контактната мрежа по Подбалканската жп линия

Силният вятър в неделя причини материални щети в Стара Загора и доведе до проблеми с електрозахранването в част от малките населени места в общината. Тази сутрин обстановката се нормализира.

Близо 130 сигнала са регистрирани на Горещия телефон на общината, информират от там. От тях 15 са за нанесени материални щети от паднали дървета и клони върху автомобили. Има и съборени оградни пана в централната градска част.

„Екипите на Общината, пожарната и полицията, и АПИ работиха заедно до ранните часове на днешния ден. Продължава разчистването на падналата дървесна маса, както и почистването на тротоари и обществени пространства“, съобщи зам.-кметът по транспорт и екология Радостин Танев.

За щастие пострадали хора няма. Контактната мрежа на тролейбусите е възстановена и градският транспорт се движи по обичайния си график.

Сигнали за проблеми с електрозахранването бяха подадени снощи от селата Хрищени, Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви, Подслон и Змейово. Електроразпределителното дружество е своевременно уведомено, като на терен са изпратени аварийни екипи. Към настоящия момент голяма част от авариите по електропреносната мрежа в селата са отстранени, а от дружеството работят по още няколко аварии, причинени от бурния вятър.

Контактната мрежа на Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас), в междугарието Гурково – Твърдица, е повредена.

Повредената е нанесена от ураганния вятър, който духа в района в неделя. Тази сутрин метеорологичните условия са по-добри, но поради повредата от 22:45 часа снощи движението на влакове е преустановено.

От НКЖИ уверяват, че незабавно са сформирани аварийни екипи, които и към момента работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.

Пътниците от засегнатите влакове се превозват с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово.

Прогнозата за днес предвижда отслабване на вятъра, но все още съществува опасност от временни силни пориви.