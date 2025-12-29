IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Ураганен вятър повреди контактната мрежа по Подбалканската жп линия

Бурята спря тока в села около Стара Загора, събори клони и дървета в града

29.12.2025 | 12:27 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Силният вятър в неделя причини материални щети в Стара Загора и доведе до проблеми с електрозахранването в част от малките населени места в общината. Тази сутрин обстановката се нормализира.

Близо 130 сигнала са регистрирани на Горещия телефон на общината, информират от там. От тях 15 са за нанесени материални щети от паднали дървета и клони върху автомобили. Има и съборени оградни пана в централната градска част. 

„Екипите на Общината, пожарната и полицията, и АПИ работиха заедно до ранните часове на днешния ден. Продължава разчистването на падналата дървесна маса, както и почистването на тротоари и обществени пространства“, съобщи зам.-кметът по транспорт и екология Радостин Танев.

Свързани статии

За щастие пострадали хора няма. Контактната мрежа на тролейбусите е възстановена и градският транспорт се движи по обичайния си график.

Сигнали за проблеми с електрозахранването бяха подадени снощи от селата Хрищени, Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви, Подслон и Змейово. Електроразпределителното дружество е своевременно уведомено, като на терен са изпратени аварийни екипи. Към настоящия момент голяма част от авариите по електропреносната мрежа в селата са отстранени, а от дружеството работят по още няколко аварии, причинени от бурния вятър.

Контактната мрежа на Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас), в междугарието Гурково – Твърдица, е повредена

Повредената е нанесена от ураганния вятър, който духа в района в неделя. Тази сутрин метеорологичните условия са по-добри, но поради повредата от 22:45 часа снощи движението на влакове е преустановено. 

От НКЖИ уверяват, че незабавно са сформирани аварийни екипи, които и към момента работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.

Пътниците от засегнатите влакове се превозват с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово. 

Прогнозата за днес предвижда отслабване на вятъра, но все още съществува опасност от временни силни пориви.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

силен вятър буря Стара Загора клони дървета ток
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem