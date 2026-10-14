Столична община алармира за опасни фуги на мост на Околовръстното

Столична община е изпратила официални писмо до Агенция “Пътна инфраструктура” с настояване за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. “Симеоновско шосе“.

"Състоянието на съоръжението създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен въпреки многократните искания на общината и десетките граждански сигнали", се казва в съобщението на СО, публикувано и на сайта им.

Мостовото съоръжение е част от републиканската пътна мрежа и е изключителна държавна собственост. Съгласно Закона за пътищата отговорността за неговото управление, поддържане и ремонт е на АПИ.

Над 50 преписки и сигнала

Още от 23 февруари 2024 г. Столична община настоява пред АПИ да бъде извършен спешен ремонт на компрометираните дилатационни фуги. Оттогава общината е работила по над 50 преписки и сигнала, свързани с проблема. Само през септември и първите девет дни на октомври 2026 г. е препратила по компетентност 29 граждански сигнала. Въпреки многократните настоявания фугите остават неремонтирани, а писмата на общината – без отговор, допълват от столичната институция.

“Хората имат право да се движат безопасно, без да се страхуват, че ще спукат гума или ще попаднат в катастрофа заради състоянието на пътя. Още от февруари 2024 г. настояваме за ремонт и сме предложили съдействие, включително общината да го организира. Писмата ни остават без отговор. Не можем да приемем това бездействие, когато става дума за безопасността на хората“, казва по темата кметът на София Васил Терзиев.