Недовършеният участък на Околовръстното тръгва към реализация, строежът - от средата на 2027 г.

Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, а строителството – най-рано в средата на следващата. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти след среща с ​​​​​​​​​​Никола Лютов, заместник-кмет по направление​​​​ "Обществено строителство".

"Проектирането няма как да се случи до края на тази година, проектирането трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено може би средата на следващата година и да започне строителството", каза министър Шишков.

Министърът изрази критично отношение към свършеното по проекта през последните три години, като отбеляза, че напредъкът е минимален. Той обяви, че се очаква скорошно одобрение на Подробния устройствен план (ПУП) за първия участък и започване на отчуждителни процедури за втория.

"Преди три години това, което беше направено от нашия служебен кабинет, в момента това, което беше направено, това намираме. Тоест почти няма никакъв напредък", посочи Шишков.

Той каза, че се очаква се ПУП за отсечката от кв. Бъкстон до бул. "Цар Борис III" да бъде одобрен скоро. Хубавата новина обаче е, че най-вероятно съвсем скоро, може би до около един месец ще бъде одобрен подробен устройствен план за първия участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис, посочи министърът.

Той информира, че за втория участък, чийто ПУП е бил приет през 2023 г., успоредно стартира процедура по отчуждаване. Надяваме се, че може би до около три месеца ще имаме постановление на Министерски съвет с цел започване на реалното отчуждаване на процеса, допълни министърът.

Той уточни, че предстои финализиране на споразумение със Столична община, което да разпредели отговорностите по отчуждаването на терените, тъй като голяма част от трасето засяга градска територия. Министърът поясни, че се изяснява кои части ще се отчуждават от държавата и кои - от общината. "Правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самият подробен устройствен план навлиза доста в градската територия, коментира министърът.

"В края на 2020-та година беше направен опит да се вкара в бюджета точно този околовръстен път за 2 милиарда лева. Е сега виждате ли, че случаят със схемата се повтаря? Тоест искали са да дават пари без да има подробни устройствени планове, без да има отчуждаване, без да има нищо. Някак си всичко се е правил опит да продължи по старому. Е, това е хубавото, че когато работим в правилна посока, нещата си идват на мястото и то ще дойдат достатъчно бързо и достатъчно навреме", заяви още Шишков.

В отговор на въпрос, министър Шишков каза, че въпреки че по принцип не подкрепя инженеринга, допуска прилагането му в този конкретен случай поради технологичната сложност на обекта - наличие на тунел и мостови съоръжения. Аз не съм привърженик на инженеринга, но в случая самият проект има в себе си много много технология, защото там ще има един тунел, мостови съоръжения. Тоест, възможно е да стигнем и до инженеринг, посочи министърът.

Въпреки значителния напредък, участъкът от бул. „Братя Бъкстон“ през „Горна баня“ и „Княжево“ до връзката с АМ „Струма“ остава „тапата“ на София. В момента този сегмент е тесен, с множество светофари и пешеходни пътеки, което генерира огромни километрични задръствания всеки ден.

Заместник-кметът Никола Лютов подчерта пред журналисти, че изграждането на Софийския околовръстен път винаги е било сред най-важните стратегически приоритети за Столична община. Поради тази причина общината е инициирала съвместно споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Здравната инвестиционна компания за детска болница в края на миналата година с цел координирани действия, напомни той.

Той благодари на министър Шишков за демонстрираната от него политическа воля за разрешаване на дългогодишния проблем и за успешната координация между различните държавни и общински структури. Заместник-кметът каза, че реализацията на проекта ще донесе както ползи за шофьорите под формата на спестено време, ще има и положителен екологичен отпечатък за града. Не на последно място, също може би най-важното, ще подсигурим бързи, ясни, лесни за пътуване трасета до бъдещата Национална детска болница, каза Лютов.

През октомври миналата година Столичната община, Агенция "Пътна инфраструктура" и Здравната инвестиционна компания за детска болница подписаха Споразумение за сътрудничество и координация за изграждане на транспортната и техническата инфраструктура, осигуряваща достъп до бъдещата Националната многопрофилна детска болница (НМБД). До 1 юли 2027 г. общината поема ангажимент да започне строителство на довеждащата инфраструктура до детската болница, а АПИ – неизградения участък от Софийски околовръстен път (СОП) между бул. "Никола Петков“ и автомагистрала "Струма".