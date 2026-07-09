Над 450 камери на Околовръстното в София все още снимат само за тестове

Част от над 450-те камери с изкуствен интелект, монтирани върху рамки на Околовръстното шосе на София, още нямат електрическо захранване, а тези, които имат, снимат само за проби, съобщи "Труд".

По кадри от тях няма и скоро няма да има нито един издаден електронен фиш на шофьор нарушител, докато не бъдат сертифицирани от Българския институт по метрология. Най-оптимистичният срок, в който системата може да заработи ефективно, е тази есен, но става дума за множество отделни обекти, които трябва да бъдат тествани един по един, затова процедурата може да продължи до догодина.

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Проектът е част от “Национална интелигентна система за сигурност” и включва общо 35 контролирани пътни възела по Околовръстното и Северната скоростна тангента. Точният брой на камерите е 454, като 220 от тях са за разпознаване на номера и нарушения и 234 са обзорните камери. Стойността на договора 12.9 млн. евро без ДДС. Кръглите устройства до камерите са инфрачервени прожектори, работещи на 850 nm, които позволяват нощно заснемане без заслепяваща светкавица за шофьорите.

Камерите за разпознаване на нарушения са с висока резолюция, засичат превишена скорост и "виждат" и дребни детайли като използване на телефон по време на движение, непоставен колан, неправилни изпреварвания, престроявания или пресичане на маркировката. Засичат и минаване на червено или жълто на всички наблюдавани кръстовища със светофари.

В момента камерите, които работят, се използват само от полицията за криминални разследвания, но е спорен и въпросът дали кадрите от устройства, свързани с изкуствен интелект, ще бъдат приемани за доказателства от съда, или ще се налага да им се правят допълнителни експертизи.

Въпросът за “умните камери” е бил поставен вчера на първата по рода си среща на новоназначения шеф на СДВР главен комисар Николай Пелтеков с експерти и представители на неправителствени организации, които се занимават с пътна безопасност. Той е уверил участниците в разговорите, че системата ще се използва най-вече за контрол на трафика и целта е не да се заснемат и глобяват повече нарушители, а дисциплиниращият ефект върху участниците на движението в наблюдаваните райони.

КАТ да глобява и стопаните на пътя

"През годините съм работил със 7 директори на СДВР и това бе първата такава среща”, каза бившият шеф на КАТ-София Тенчо Тенев. Според него трябва да се попълни съставът от катаджии, които дежурят денонощно по улиците в столицата, да се включат по-добре моторизираните полицаи в трафика, за да се намалят нарушенията - например това, че 80% от шофьорите използват телефоните по време на движение.

“Обърнах внимание на пътните полицаи да санкционират и стопаните на пътя за нарушения, а не само шофьорите. Дадох и конкретен пример - светофарът при басейна “Спартак”, който е закрит от клони и следва да се накажат не онези, които не го виждат, а общината, която не е почистил клоните”, каза Христо Радков, шеф на Българско обединение на шофьорите.

“Не съм доволен от срещата. Ние още преди седмица поискахме от СДВР данни за травматизма и техните анализи, за да се подготвим, но не ги получихме. Без такива данни няма защо да излизаме само да се показваме пред медиите”, коментира инж. Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност и също бивш началник на КАТ-София.