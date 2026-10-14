МВР: България няма да предава Ива Михайлова на Скопие

Министерството на вътрешните работи излезе с позиция във връзка със случая на Ива Михайлова.

“Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България”, се казва в официалната позиция на ведомството.

В МВР е получено съобщение от ИНТЕРПОЛ-Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония.

В съобщението е уточнено, че тя е подсъдима за нарушаване на правилата за движение (престъпление, наказуемо съгласно чл. 300 от НК на Република Северна Македония) и срещу нея е издадена заповед за арест от Съда в Кочани от същата дата 13 октомври 2026 г.

Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова.

От страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението на лицето на територията на България.

“Всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани”, се казва в съобщението на ведомството, цитирайки чл.6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция.