Депутат от ПБ: Все още няма ясни доказателства чии са дроновете в Черно море

Депутатът от “Прогресивна България” Иван Ангелов коментира дали правителството ще втвърди тона към Москва след последвалите инциденти в Черно море. Зам.-председателят на Народното събрание подчерта, че е наясно, че темата сред обществото е притеснителна.

“Това, което се случва и това, което се е случило и снощи, за пореден път показва, че ние трябва да бъдем нащрек, да бъдем готови за ответна реакция. Не бива да прибързваме обаче със заключенията. Все още няма ясни доказателства за това откъде идват тези атаки, защото конкретният ваш въпрос беше именно дали ще втвърдим тона към една или друга държава“, коментира Ангелов пред bTV.

“Доколкото разбрахме, след като са вдигнати два изтребителя, едната цел е изпусната, другата другата се е отправила в посока Украйна, така че все още не можем да кажем чии са били тези дронове, каква е била самата атака - дали дронове са ударили и самия танкер. Все още не е потвърдена тази информация. Нека изчакаме да видим подробностите“, обясни Ангелов.

Той подчерта, че българските власти са били в готовност, показали са решителности и действат бързо спрямо конкретна ситуация. “И при атаката срещу последните два кораба, която се случи онзи ден, проявихме изключително внимание, бърза реакция и дадохме адекватен отговор. Това е най-важното”, коментира депутатът.

Русия ли стои зад атаките?

“В изявленията, които направихме, посочихме колко е притеснително, че логиката води към Русия, защото особено с кораба “Челси“, който е изцяло украинска собственост, плаващ под малтийски флаг, но вътре половината от екипажа е украински, а другата половина са били азербайджански граждани. Някак си няма логика Украйна сама да избива собствените си граждани или да потапя корабите си“, посочи Ангелов.

“Факт е, че се води война съвсем близо до територията на България. Враждуващите страни, които участват в тази война, отричат каквато и да било намеса или участие в тези удари“, отбеляза депутат от ПГ на "Прогресивна България".

Той отново подчерта, че българските власти работят в тясно сътрудничество със своите румънски и турски колеги по партньорска линия на НАТО и се прави необходимото.