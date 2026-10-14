Корабът "Челси 3" може да даде доказателства за ударите в Черно море

България е поискала съдействие от НАТО и Европейския съюз за разследването и повишаването на сигурността в региона, като вече са разгърнати допълнителни комплекси за радиоелектронна борба и противоракетни системи, както и дронове за наблюдение. Това потвърди депутатът от "Прогресивна България" Христо Симеонов пред Bulgaria ON AIR.

Той допълни, че все още няма доказателства кой стои зад ударите по кораби в близост до българските териториални води, но случаят с кораба "Челси 3", който предстои да бъде изтеглен в българско пристанище, може да помогне за установяване на извършителя.

"Ще може да бъде направен обстоен оглед и анализ на щетите. Има много голям шанс да намерим реални доказателства с какво и от кого е бил ударен този кораб", посочи Симеонов.

Според него страната работи и за придобиването на нови безпилотни апарати и антидрон системи, а проектът по европейския механизъм SAFE трябва да бъде изпълнен до 2030 г.

По отношение на възможните саботажи на българска територия Симеонов призова да не се правят предварителни заключения. Той подчерта, че се разследва палежът на обекти с антени Starlink, но засега няма потвърждение, че става дума за вражеска акция.

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