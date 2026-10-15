Асен Василев атакува Йотова: Ръси захар срещу крокодили

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев атакува Илияна Йотова в разпространяване на неверни твърдения за изпращане на български войски в Украйна и я призова да предприеме мерки за гарантиране на сигурността на доставките на петрол, амоняк и зърно.

"Вчера г-жа Йотова отново излъга брутално, че някой ще изпраща български войски в Украйна. Г-жо Йотова, даже и да искате, не можете да изпратите български войски в Украйна“, пише Василев и припомня, че това е гарантирано с решение на Народното събрание от 4 май 2022 г., потвърдено на 21 февруари 2025 г.

Единственият начин за изпращане на български войски в Украйна е мнозинството на "Прогресивна България" в парламента да отмени решенията на предишните парламенти", написа той в социалните мрежи.

"Аз съм сигурен, че цялата опозиция и българските граждани ще се противопоставят на такова ваше решение да изпратите български войски в Украйна и ще ви изгонят с камъни. Какво направихте, за да гарантирате доставките на петрол до рафинерията? Какво направихте, за да намалите риска, за да не бъде ударен кораб с амоняк или амониева селитра, които ежеседмично влизат във Варна? Какво направихте, за да гарантирате товарите със зърно?", отправя Василев серия от въпроси към Йотова.

В заключение той подчертава необходимостта от адекватни действия за защита на националната сигурност.

"Ситуацията е сериозна и изисква сериозен главнокомандващ. А не главнокомандващ, който се бори с несъществуващи заплахи и ръси захар срещу крокодили".