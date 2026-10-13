Асен Василев: Ясно е, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има

"Държавата първо да спре да се преструва, че проблем няма. При предишните атаки Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент - надявам се в момента да е достатъчно сериозен инцидентът", каза лидерът на ПП Асен Василев по повод поредните атаки в Черно море, близо до българския бряг..

Василев подчерта, че страната ни трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО, както и да се задействат плановете, изготвени от 2022 г., а именно какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване. По думите му е ясно, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има.

Според него е нужна и незабавна проверка на запасите от петрол и гориво на територията на страната, а също и да се изисква запасите, които са извън страната, да влязат в България. Василев настоя и за директни разговори с Гърция и Турция за алтернативни маршрути на доставките.

"От ПП ще искат ново извънредно заседание на парламента за Петричкия Ескобар. Смърт тежи на съвестта на г-жа Йотава, защото не си е свършила работата. Г-жа Йотова дължи отговари на всички български граждани, които се притесняват за децата си и за това дали някой до училището няма да им даде наркотици", каза Василев. "България е първа в ЕС по употреба на фентанил".

Той бе категоричен, че на фона на всичко това да бъдат освободени петима наркодилъри е дисквалифициращо за президент на Република България.

На въпрос закъсняха ли исканията за разговор с руската посланичка Елеонора Митрофанова, той отговори, че не вижда какво ще донесе на българската държава разговор с нея.

"Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава. Това, че правителството на г-н Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин, като вече четвърти кораб в българската икономическа зона и на границата на българските териториални води е потопен от Руската федерация", коментира Василев и отбеляза: "Ако някой ви е обявил за неприятел, най-нормалното нещо е да ви атакува. Ако вие се преструвате, че това няма да се случи, това не помага на защитата на българските граждани."

Лидерът на ПП изтъкна, че в продължение на 5 години, въпреки сложната обстановка, въпреки войната в Украйна, докато не застъпи Радев, "ние успяхме да опазим България от такива атаки", като подчерта, че това става с твърдост, а не със снишаване.

"Видяхме, че с идването на кабинета на г-н Радев, в момента, в който "Прогресивна България" взеха всички институции в страната - президентство, парламент и Министерски съвет, тяхната политика на снишаване и мекушавост доведе до това Руската федерация да реши да ни атакува, защото единствения начин да спреш някой, който ни е обявил за неприятел, е да имаш твърда политика и да е ясно, че ще има ясни последствия на всяко едно тяхно действие", добави той.

Василев посочи, че няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка заради некомпетентността и нефелността на управлението на "Прогресивна България" в момента.

Депутатът попита още как успяха 5 правителства да опазят териториалните води и въздушното пространство на страната в изключително тежка ситуация, "а в момента виждаме едно правителство уж от военни, уж от компетентни, уж от не знам какви си, генерали, което допусна безпрецедентни атаки на българска територия, каквито не сме виждали от Втората световна война насам".

Попитан как си обяснява думите на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна има нужда от нов президент, Василев отговори, че лично той смята, че България трябва да гледа собствения си интерес, а не да се бърка в работата на чужди държави, независимо кои са те.

"Интересът на България в момента е и Русия, и Украйна да спрат атаките в Черно море. Това, за съжаление, трябва да приемем, че няма да се случи и да подсигурим българския бизнес, доставките на петрол и да си започнем разговорите с Гърция и Турция за алтернативни маршрути", каза още той.