Асен Василев се хвърля в защита на домашната ракия, започва подписка ВИДЕО

Подписка срещу глобите върху домашната ракия е започнал лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Във видео, публикувано във Facebook страницата си, той заяви, че Гълъб Донев е излъгъл по националната телевизия

"Казва се, че ако вие държите ракия и нямате бележка от казана, че тя е ваша или на семейството ви, подлежите на глоба. Тя е 1000 евро, ако си държите ракията у вас, 2000 евро, ако я държите в офиса. Четене с разбиране за четвърти клас. Подпишете подписката, за да запазим българската ракия. Явно тези са решили, че всичко им е позволено и искат да превърнат държавата в държава на бирниците", казва Асев Василев в клипа.

Правителството е пуснало за обществено обсъждане проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предложен за обществено обсъждане от финансовото министерство. В него е записано, че се "забранява държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство". Разрешено в домовете е само съхранението на домашната ракия само от този, който е платил акциза за нейното производство, и членовете на неговото семейство.

Ако в дома или офиса се установи ракия, произведена за друг, глобата за това нарушение е двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение - минимум 2000 евро. По сегашните разпоредби, домашна ракия за лично и семейно потребление може да се произвежда от само от собствено грозде и плодове, а варенето трябва да е в регистриран специализиран малък обект за дестилиране. Той може да има обща вместимост до 1000 литра.

По-рано днес финансовият министър Гълъб Донев обясни, че 50% от произведената ракия в България идва от дестилерии, които са за домашна употреба или т.нар. "селски казани". „Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Това, което е записано в чл. 38 в Закона за акцизите и данъчните складове е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с търговска цел", коментира още министърът.