Калин Стоянов със сигнал за полицейски своеволия и агресия в Кърджали

Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, за престъпна практика от конкретни служители в Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи в Кърджали. Сигналите са получени от граждани.

“Брутална агресия и вероятно начин на работа за тамошната дирекция под ръководството на старши комисар Щерьо Милчев”, каза бившият министър на вътрешните работи.

“Тук е момчето Никола Николов, за който миналата седмица изнесохме данни. До него тук е майка му. С тях продължават да търсят контакт различни хора, които вероятно правят опит за това да бъдат оттеглени техните жалби и сигнали. Най-интересното е, че с майката наскоро се свързва неин познат, който я уведомява, че с нея иска да говори - запомнете това име - Петромил Сотиров. Повтарям: Петромил Сотиров. Като познатият на майката заявява, че това е човекът на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, с който тя трябва да се срещне, за да се решат техните проблеми”, каза още Стоянов по време на брифинга.

Депутатът сигнализира и за още един фрапиращ случай от Кърджали - мъж на 63 години, трудноподвижен, с препоръка за смяна на двете коленни стави.

“Какво се случва? Докато управлява собствения си автомобил и след като, забележете, настъпил разделителната линия на пътното платно, той е спрян от автопатрул на Областна дирекция на МВР Кърджали от трима човека. Поискани са му документи. След като явно има някаква размяна на реплики, колегите от полицията викат допълнителен екип от още трима човека. Общо стават шест. Според мен това са служители, които са на КАТ и идват с цел за проверка употребата на алкохол”, добави Стоянов.

Своеволия и агресия

“Непосредствено след това започва брутално извличане на този трудно подвижен човек от автомобила и в опита си за задържане от шестима служители на Министерството на вътрешните работи, вероятно амбицирани от това, че задържат международен престъпник, му счупват ръката. Белезниците са поставени толкова силно, че няма абсолютно никакво движение. Отиват в Центъра за спешна медицинска помощ. Медицинското лице казва: “Свалете белезниците или ги отпуснете“. Полицаите не възприемат това, което им се казва. Оттам човекът е приведен в Районното управление до сутринта в 7:30 ч. с болки в ръката, никой не му обръща внимание. Едва в 07:30 ч. с линейка в Центъра за спешна медицинска помощ установяват, че ръката му е счупена при задържането - на този човек, който едва се движи”, обясни депутатът от ДПС.

По думите ми това е явна практика в ОД на МВР-Кърджали.

“За съжаление всичко това се получава, защото в момента Министерството на вътрешните работи се управлява само и единствено от политическото ръководство, което привиква директори, раздава задачи, контролира преписки и така нататък. Няма го разделението между политическото и професионалното ръководство. Ситуацията е повече от критична и ние смятаме, че е крайно време да се вземат някакви мерки”, каза още бившият вътрешен министър.

Зам.-председателят на ДПС Айтен Сабри потвърди, че всички изложени факти от Стоянов са верни.

“Аз си задавам един единствен въпрос: докога ще продължат репресиите в област Кърджали? Докога полицаите ще продължат да посягат на младите ни хора, на човек като господин Фихим, който нищо не е направил? Въпросът ни е: ние искаме ли да задържим децата на България в България? Какво се случва? Насилие, полицейски произвол - защо? Кому е нужно?”, попита Сабри.

“И тук си задавам въпроса: заслужават ли го това нашите деца? Заслужават ли го децата на Кърджали? И най-важното: това, че имаш баща, който е началник на ОД на МВР, позволява ли ти по този начин да се отнасяш с децата и младежите на Кърджали? Защо, кому е нужно? И защо трябва да продължаваме да репресираме нашите хора и да ги е страх да излязат? Преди малко си поговорихме, че го е страх да излезе и да отиде до магазина. Кому е нужно това да се случва и защо трябва да се случва? Аз апелирам към министър Демерджиев незабавно да поиска оставката на господин Щерьо Милчев”, заяви още Сабри.