Калин Стоянов: Скандалът с полетите на Пеевски е изфабрикуван

Депутатът от ДПС Калин Стоянов коментира скандала с изнесената информация за полетите на Делян Пеевски и го определи като “изфабрикуван”

Стоянов обвини бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, че е представил справка с невярно съдържание. “Стана ясно, че всичко, което изнесе господин Демерджиев, е една абсолютна лъжа. Справка, пълна с невярно съдържание“, каза пред bTV бившият министър.

Стоянов добавя, че МВР и ГДБОП не са имали право да извършват подобна проверка спрямо лице с имунитет.

“За да се стигне до това, което господин Демерджиев изнесе, става ясно, че той и подчинените му структури нерегламентирано са имали достъп до PNR системата“, предполага депутатът от ДПС.

Обвинения в лъжи

Според него системата, която съдържа данни за пътувания, може да бъде използвана само при разследвания за тежки престъпления, но не е станало ясно в рамките на какво производство е извършена проверката. “Никой по никакъв начин не разбра какво е това наказателно преследване“, заяви той.

Депутатът се съмнява и за част от данните в справката за полетите на Делян Пеевски. Стоянов твърди, че при около 50% от полетите пише “Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал“.

По думите му документът, който е получил след изслушването на Демерджиев в парламента, не отговаря на стандартите, които той познава от работата си в МВР.

“Аз лично, 25 години в МВР, за първи път виждам такъв документ. Документ, който е разписан от един инспектор, който не е съгласуван с абсолютно нито един ръководен служител, документ, който няма адресат и входящ номер“, заяви Стоянов.

Обвинения към Демерджиев

По повод проверките срещу Иван Демерджиев и обвиненията в имотни схеми и заеми, Стоянов отправи нови атаки и каза, че вътрешният министър има 411 имота.

“Няма как да имаш 411 имота и по-голямата част от тях да са купувани на стойност около 1000 лв. И най-важното е да се провери кога, как е закупена тази земя. Те са в близост до индустриални зони и в атрактивни зони, които са скъпи“, каза още Стоянов.