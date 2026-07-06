Калин Стоянов с нови данни към сигнала за „PNR-gate“

Бившият главен секретар на МВР Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев.

Това съобщи самият той в пост във Фейсбук.

"В допълнението изложих конкретни факти и аргументи относно това какви злоупотреби са били извършени от посочените длъжностни лица по случая, станал вече известен като PNR-gate" , пише Стоянов.

Паралелно с това ДПС е подало официални сигнали до Интерпол и Европол, с които са ги уведомили, че в България, информация от международните PNR база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия.

В сигналите се посочва за злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 граждани на различни държави. Паралелно с това са сигнализирани посолствата на всички страни, чиито граждани са потенциално засегнати, както и техните съответни органи по защита на лични данни и националните структури, които оперират PNR-системата, както и европейски НПО-та, които работят по темите на защита на демокрацията, гражданските права и защита на личните данни.

"Освен това предоставих допълнителна информация и по предходен сигнал до и.ф. главен прокурор. Към него приложих нови данни в подкрепа на твърденията, че министърът на вътрешните работи чрез подчинените му областни дирекции оказва институционална подкрепа на Николай Филипов "Митничаря" от гр. Бургас в споровете му с негови бивши съдружници, като срещу това Филипов е заявил готовност да дава неверни показания срещу лица, посочени от Демерджиев.

Очаквам компетентните български и международни институции да извършат обективна проверка на всички изложени факти и обстоятелства", заявява в заключение Калин Стоянов.