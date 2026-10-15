ДБ с критика за Бюджет 2027: Обещания на килограм и сметки на тъмно

Депутатът от “Демократична България” Димитър Найденов описа Бюджет 2027 като “обещания на килограм и сметки на тъмно”. Според него все още не са представени конкретните разчети за приходите и разходите на държавата.

В предаването “България сутрин” Найденов коментира думите на премиера от вчера на Министерски съвет относно бюджета и каза, че са били чути само обещания - повишаване на заплати, пенсии, осигуровки, образование, здравеопазване, въоръжаване, отбрана.

Правителството трябва да покаже откъде ще дойдат средствата за планираните мерки, вместо да се оправдава с наследството на предишните управляващи, на мнение е Найденов.

Депутатът обърна внимание и на прогнозата на Международния валутен фонд, според която икономическият растеж на България се забавя от 2,8% на 2,6%, а инфлацията се повишава от 3,8% на 4,9%. Той изрази притеснение и от нарастването на външния дълг.

Депутатът от ДБ е категоричен - бюджет се прави със сметки, а не с обещания. Той посочи, че през първите девет месеца на 2026 г. държавата е увеличила външния си дълг с 6,5 млрд. евро.

ДБ с конкретни мерки

Пред Bulgaria ON AIR Найденов каза, че ДБ настояват за ограничаване на административните разходи и предлагат облагане на свръхпечалбата на "Лукойл". Според Найденов приходите от тази мярка, заедно с постъпленията от ДДС, биха могли да се използват за облекчаване на потребителите с 20 евроцента на литър гориво.

"А какво правим с дизела и с бензина – нищо", коментира той, като припомни, че през август поскъпването на дизела е било с 13,5%.

Сред предложенията на депутата е и въвеждането на SMS известия при извършване на медицински процедури на името на пациент, за които Здравната каса е изплатила средства. Според госта така хората ще могат да установяват случаи на отчетени дейности без тяхно знание.

Найденов разкритикува и липсата на подкрепа за законопроекта му за административно облекчаване на туристическия бранш. Той е предвиждал отпадане на ежегодната хартиена декларация за данни, които вече се съдържат в Единната система за туристическа информация.

"Когато става дума да се раздадат стотици милиони, решение се взима за един ден. А когато трябва да се облекчи административно бизнесът, казват: "Не му е сега времето", заяви депутатът.