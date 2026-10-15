Мирчев: Искаме да се създаде щит в Черно море, Путин ескалира войната

Депутатът от ДБ Ивайло Мирчев заяви, че в последните седмици Русия губи територии, завзети в Украйна, а Путин ескалира войната и има цел - да затвори Черно море за търговско корабоплаване.

Мирчев каза, че нашата цел трябва да бъде в създаването на щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Това по думите му ще стане само чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО, както и с искане алиансът да осигури засилено радио-локационно наблюдение, допълнителни сили по бреговете на трите страни, изтребителна авиация и хеликоптери за борба с дронове.

Според Мирчев мораторуимите и меморандумите, както и “всякакви други идеи, които виждаме гълъбите на мира да развяват" не са решение.

Йордан Йорданов, също от ДБ, настоя кризата да бъде управлявана адекватно от Министерския съвет.

Риск за икономиката

“В резултат на огромната зона на несигурност в Черно море, в каквото се превърна, произтичат сериозни рискове за икономиката и индустрията на страната ни”, подчерта Йорданов и обяви, че ДБ депозира проект на решение в парламента, който предвижда създаване на междуведомствено звено към Съвета за сигурност към правителството, което да обследва икономическите рискове пред гражданите и индустрията, да мониторира проблемите със стоките, които стават непосилни за внос и износ, да се създадат компенсаторни механизми там, където са нужни, за да не бъде тежко уязвена българската икономика.

Йорданов каза, че ДБ ще има разговор с ръководството на Народното събрание днес да бъде разпределено предложението към транспортна комисия, която ще заседава в 14:30 ч., за да може още тази пленарна седмица да се вземе решение за създаване на това звено.

Божидар Божанов от своя страна настоя “България да излезе от ъгъла, в който се е самонатикала с това правителство и да води процесите, а не да иска мораториуми и меморандуми за неща, които така или иначе вече са забранени".

Според него правителството трябва да води процеса по защитата на Черноморието. „Ясно е кой стои зад атаките с дронове, както е ясно и кой стои зад саботажите на “Старлинк", заяви народният представител.

Минималната заплата

Попитан за минималната работна заплата, Божанов каза, че от ДБ са настоявали Народното събрание да уточни ясна формула.

“Това не беше направено, а беше даден празен чек на правителството”, каза Божанов.

Депутатът обяви, че ДБ внасят решение за компенсация с 20 евроцента на високите цени на горивата. “Това може да стане като се вземат свръхпечалбите на “Лукойл" и допълнителните приходи от ДДС”, обясни депутатът.