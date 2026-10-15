Протест и автошествие на КНСБ блокира центъра на София утре

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) излиза на мащабен протест в петък. Недоволството на синдикатите е провокирано от споровете около определянето на размера на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г.

Кулминацията на протестните действия ще бъде масово автошествие в столицата, което ще започне точно в 12:00 часа. Очаква се колоната от автомобили да премине през възлови столични булеварди и да се позиционира пред сградата на Народното събрание. От КНСБ настояват за адекватни доходи, които да компенсират инфлацията и да гарантират нормален жизнен стандарт на най-нискодоходните работници в страната, както и за категорично спазване на законовите механизми при формирането на възнагражденията.

Организаторите предупреждават, че автошествието ще затрудни трафика в идеалния център на София по обед, и призовават водачите да избират обходни маршрути.

От началото на седмицата в няколко града в страната се проведоха протести на работещи в редица сектори с настояване за поне 10% ръст на възнагражденията с Бюджет 2027, недопускане на механични съкращения, запазване на качеството на обществените услуги.

Кабинетът смята да гласува 660 евро минимална работна заплата за 2027 г.

Това е с над 30 евро по-малко от заплатата, която щеше да се получи по старата, отменена вече формула за определяне на най-ниското възнаграждение и с 12 евро по-малко от тавана на новата формула. Все пак 660 евро е увеличение на размера с почти 40 евро или 6.4% спрямо 2026 г. В момента минималната заплата е 620.20 евро. Числото е записано в проектопостановлението за определяне на МРЗ, публикувано в сряда вечерта на портала за обществени консултации Strategy.bg.

Според приетите промени в Кодекса на труда, размерът на минималната работна заплата за следващата календарна година трябва да бъде определен от Министерския съвет в срок до 1 септември на текущата година. Законовият механизъм предвижда МРЗ да бъде точно 50 на сто от средната брутна работна заплата за страната за период от 12 месеца. Този референтен период обхваща последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Данните за средното възнаграждение се подават официално от Националния статистически институт (НСИ). Целта на тази формула е минималните доходи автоматично да следват темпа на нарастване на средните за страната, без да зависят от субективни политически решения.

МРЗ е ябълката на раздора между синдикати и работодатели

Въпреки наличието на законова формула, размерът на минималната заплата за поредна година е ябълката на раздора между синдикати, работодатели и държава. Работодателските организации остро критикуват настоящия механизъм (50% от средната заплата), като твърдят, че той не отчита реалната производителност на труда, икономическото състояние на предприятията по региони и конкурентоспособността на бизнеса. Според тях автоматичното вдигане на МРЗ създава риск от фалити на малки фирми и увеличаване на сивата икономика, особено в по-бедните райони на страната. Бизнесът настоява и за въвеждане на изискванията на Европейската директива за адекватни минимални работни заплати, която предполага по-гъвкав подход и договаряне.

От своя страна, от КНСБ са категорични, че отстъпление от сегашната формула не може да има, тъй като тя е единственият гарант срещу обедняването на трудещите се. Синдикатите посочват, че европейската директива също препоръчва праг от 50% от средната или 60% от медианната работна заплата. Те предупреждават, че всеки опит за замразяване на доходите или промяна на Кодекса на труда в ущърб на работниците ще бъде посрещнат с остри стачни действия, чието начало се поставя с днешното автошествие пред парламента.