Съдът спря затварянето на болница "Медикус Алфа", където почина малкия Ангел

Пловдивският Административен съд спря заповедта на здравния министър, с която е отнето Разрешението за лечебна дейност на „Медикус Алфа Специализирана хирургична болница за активно лечение“ ЕООД. Решението е до приключване на съдебното производството по заведеното административно дело по жалбата на болницата.

Съдът приема, че в лечебното заведениеи към момента се провежда лечение на хоспитализирани пациенти и прекъсване в дейността му ще създаде риск от засягане живота и здравето на тези лица. Те не бива да понасят последиците от затварянето на болницата, въпреки изтъкнатите в министерската заповед цели по защита на особено важни държавни и обществени интереси.

Смисълът на принципа за съразмерност при реализирането на държавното управление е постигането на баланс между институционалната намеса в чуждата правна сфера и степента на засягане на правата на адресата на тази намеса.

Въпреки това, когато намесата води до засягане на самите обществени ценности, които следва да брани, не може да има съмнение, че тя се явява непропорционална, отбелязва в мотивите си съда.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

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Заповедта за отнемане на разрешението бе на здравният министър

Припомняме, заповедта за отнемане разрешението за дейност на „Медикус Алфа“ бе издадена от здравната министърка Катя Ивкова преди малко повече от две седмици. Пред медиите бе оповестено, че това се прави след проверки и доклад на ИАМН, които установили, че болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение.

Случаят с починалото дете

Казусът около „Медикус Алфа“ привлече обществено внимание след смъртта на шестгодишният Ангел през април 2025 г. след стоматологична манипулация под обща анестезия. По случая прокуратурата повдигна обвинения срещу двама анестезиолози и стоматолог.

Разследването доведе до обвинения срещу медицински лица, а впоследствие здравните власти предприеха действия по разрешението за лечебна дейност на болницата.

Съдебният спор продължава, а до приключването му предварителното изпълнение на заповедта е спряно.