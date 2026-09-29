След смъртта на 6-годишния Ангел: МЗ отнема разрешението на „Медикус Алфа“

Министерството на здравеопазването (МЗ) отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ.

На 4 април 2025 г. след стоматологична интервенция в болницата почина 6-годишният Ангел Райчев от Белащица.

Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН), които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си.

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Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения - извършване на дейности извън обхвата, за който е получила разрешение.

Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. Регионалната здравна инспекция - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ, допълниха от пресцентъра.

Припомняме, че двама анестизиолози и стоматолог бяха дадени на съд.

Шестгодишният Ангел Райчев издъхна след стоматологична интервенция в частна зъболекарска клиника в града през април 2025 г. Момчето претърпя тричасова процедура за лечение на кариеси и пулпити, след като му бе поставена пълна упойка, тъй като развалените зъби на момченцето са били много, а преди това няколко други зъболекари отказвали да го лекуват.

То почина след края на интервенцията, когато вече е било в съзнание. Според близките на Ангел, когато му е прилошало, не е имало адекватна реанимация, а анестезиологът вече си е бил тръгнал.

В съда стана ясно, че не е била направена правилната доза анестезия, не е разпознато и настъпилото усложнение, както и че Ангел не е бил последен при излизането от упойката. Освен това в същата болница лекуващата, през периода от 23.02.2024 г. до 04.04.2025 г. зъболекарката е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и пострадалото 6-годишно дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност.