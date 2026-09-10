Трима лекари отиват на съд след смъртта на 6-годишния Ангел

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт в Окръжен съд-Пловдив спрямо трима лекари - двама анестезиолози и един стоматолог.

Щестгодишният Ангел Райчев издъхна след стоматологична интервенция в частна зъболекарска клиника в града през април 2025 г. Момчето претърпя тричасова процедура за лечение на кариеси и пулпити, след като му бе поставена пълна упойка, тъй като развалените зъби на момченцето са били много, а преди това няколко други зъболекари отказвали да го лекуват.

То почина след края на интервенцията, когато вече е било в съзнание. Според близките на Ангел, когато му е прилошало, не е имало адекватна реанимация, а анестезиологът вече си е бил тръгнал.

Двамата анестезиолози са предадени на съд за това, че на 04.04.2026 г. в Пловдив, в качеството си на лекари със специалност анестезиология и реанимация, са причинили смъртта на 6-годишният Ангел Райчев, в пловдивска болница, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - медицинска професия.

Първият анестезиолог е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно животозастрашаващо усложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждането от анестезия, адекватното връщане на защитните рефлекси, пълното стабилизиране на дишането и е напуснал самоволно работното място.

Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето, не е разпознал настъпилото животозастрашаващо усложнение и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища.

Престъплението спрямо двамата обвиняеми е квалифицирано по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На съд е предадена и лекарка - стоматолог за това, че в същата болница, през периода от 23.02.2024 г. до 04.04.2025 г. при условията на продължавано престъпление, като правоспособен лекар по дентална медицина е упражнявала професията си в нарушение на установения ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина. В горепосочения период обвиняемата е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и пострадалото 6-годишно дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Престъплението е квалифицирано по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Обвинителният акт е внесен след проведено задълбочено, обективно и всестранно разследване, включващо разпити на свидетели, изготвена седморна комплексна съдебномедицинска експертиза, анализиране на голяма по обем медицинска документация и др.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.

Случаят предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха хората да търсят отговорност по институционален ред.