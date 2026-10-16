Запалиха два служебни автомобила на ДПС в Търговище

След палеж на два служебни автомобила на ДПС в Търговище, структурата настоя за незабавни действия на МВР и прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

От Областната организация на ДПС в Търговище съобщиха на страницата са във Фейсбук, че снощи два служебни автомобила на структурата са подпалени, докато са паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда.

По информацията на ДПС-Търговище автомобилите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, което е създало сериозен риск не само за имуществото, но и за живота и здравето на живущите в района.

"Настояваме за незабавни, обективни и адекватни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР в Търговище, Прокуратурата на Република България, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и всички компетентни институции. Очакваме бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност", заявяват от ДПС-Търговище.

Вчера от ДПС призоваха вътрешния министър Иван Демерджиев незабавно да поиска оставката на директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев заради упражнявано насилие.