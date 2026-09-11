Един в ареста за палежите на 13 коли в София, пресечена е схема за изнудване на застрахователи

Един човек е задържан за палежите на автомобили в София на 9 септември, съобщи на брифинг пред медиите говорителят на Софийската градска прокуратура (СГП) прокурор Николай Николаев.

Събрани са множество доказателства за начина, по който са запалени автомобилите, както и за това кой ги е запалил.

Материалите днес са представени в СГП и са достатъчни, за да бъде повдигнато обвинение на един човек за това, че са били запалени общо 13 автомобила.

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Той е задържан за срок до 72 часа и е внесено искане за постоянния му арест.

Припомняме, че инцидентът стана около 2:00 часа в нощта срещу сряда. Общо 13 автомобила в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума" бяха засегнати от огъня - 10 бяха напълно изгорели, а други 3 бяха частично обгорели.

Николаев посочи, че колите са били запалени, за да могат извършителите да изнудват застрахователни компании. Те са искали 500 000 евро от тях, в противен случай на всеки 10 дни ще палят коли. Той добави, че до самото изнудване не се е стигнало, но такова е било подготвяно след тези палежи. Те са първите, но са се подготвяли още.

Николай Пелтеков благодари на пожарникарите за тяхната реакция, защото е имало опасност пожарът да се разрасне и да засегне сгради и граждани.

Органите на реда са намерили непълнолетни деца, заснели единия от палежите. Те са посочили посоката на автомобил, чиито пътници са се държали странно. Полицаите са го открили, но хората в него не са съучастници в палежите.

В близост до единия от палежите е задържан мъж, в чийто автомобил са открити туби със запалителна течност, подготвени за следващи палежи. Установено е, че той няма вина за самите палежи, а само е взел тубите от хората, които са ги извършили, обясни Пелтеков.

По неговите думи в рамките на няколко часа е установен лек автомобил, който има съпричастност към палежите, както и човекът, който го управлява. Той е задържан на излизане от входа си. Впоследствие е установен и вторият човек, участвал в престъпленията – физическият извършител на палежите.

За да изнудват застрахователните компании, извършителите са подготвили писмо с предупреждение, че ако не им предадат сумата, през 10 дни ще продължат палежите. Те допълват, че не следва да предупреждават полицията. Също така, ако не им предадат парите, ще загубят доверието на клиентите си, посочи Пелтеков.

Той добави, че след палежите единият от двамата се е прибрал в Стара Загора, откъдето е.

Николаев обясни, че към момента делото е в начален етап и затова е задържан само един човек. До самото изнудване не се е стигнало, но има доказателства за подготовка на такова.