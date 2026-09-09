Очевидец за палежа на коли: Слязоха от бял джип и започнаха да мятат бензин

Тази нощ в столичния квартал “Лагера” изгоряха няколко коли. Според очевидци става въпрос за умишлен палеж. Инцидентът се случва около 2 часа през нощта. В колите не е имало хора.

Опожарените коли са 10, разпределени на две локации. Някои от тях са напълно изгорели, а другите са сериозно засегнати от пламъците.

Пожарът се случва в непосредствена близост до жилищни сгради, а силата на взривовете е събудила хората в района. Сигналът за горящите коли подават деца, които са били в близост до местопроизшествието.

Те са видели как подпалвачите се придвижват в кола с пловдивска регистрация. Един от тях слиза и полива колите с бутилка, пълна със запалителна течност.

"Бяхме на площадката долу и дойдоха трима с една бяла кола. Бял джип бяха паркирали. Слязоха. Тръгнаха да мятат бензин по колите и пламнаха. Видяхме само, че имаше момичета. Не видяхме лица им, защото беше тъмно. Млади бяха - около 20-годишни", коментира очевидец пред Bulgaria ON AIR.

"Около 2:30 снощи се събудих от силните покутевици на тези автомобили. Слязох и видях за какво става въпрос. Доста бързо дойдоха полицаи, пожарни. Локализираха огън и го изгасиха. Свидетели на самия пожар са станали деца", добави друг.

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