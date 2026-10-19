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Пеевски обяви национална кампания „Щит за хората“ срещу корупцията

Инициативата на ДПС цели да защити публичния ресурс от злоупотреби и непрозрачни договори

19.10.2026 | 15:37 ч. 38
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания "Щит за хората"- кампания за защита на гражданите от лошо управление и корупционни практики, съобщиха от пресцентъра на ДПС. 

Инициативата обединява народните представители, кметове и общински съветници около конкретна цел: Публичният ресурс да достига до хората, без да потъва в корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение.

В свое обръщение към общото събрание на сдружение на общините "Толерантност" Делян Пеевски каза:

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 "В изтичащата 2026-та година държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила. Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест. 

Нещо повече, сигналите за корупционни практики и злоупотреби, за нерегламентирани връзки и зависимости потъват под политически чадър. МВР е овладяно и  превърнато в новата Държавна сигурност - старите методи, с нови господари - сплашвания, политически преследвания, показни акции срещу политически неудобни на властта. 

На този фон несигурността, тревожността от обедняването, ескалацията на цени на стоки и услуги, на горива и енергия поставят България на дъното на всяка европейска статистика за благосъстоянието на нациите. 

Ние знаем, че всяко откраднато евро е отнет ресурс от някой, който действително се нуждае от помощ и подкрепа! "

В подкрепа на инициативата, кметовете от "Толерантност" се присъединиха към Декларацията, с която се заявява:

"Като отговорна политическа сила с устойчива история и ценности, ние имаме отговорността да упражняваме контрол върху управляващите, като бъдем непреодолима преграда пред корупцията, лошите практики и всяко действие, което е в обществен ущърб и ощетява хората. 

Категорично се противопоставяме на самоцелните съкращения в държавната и общинска администрация, които нарушават права и оскъпяват услугите за гражданите чрез договори за външни услуги с близки до управляващите фирми.

Затова инициираме Национална кампания "ЩИТ за хората", насочена към защитата на публичния ресурс на всички нива — в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините. 

Нашата цел е ясна: охрана на финансовия ресурс на държавата, в името на това средствата за гражданите да достигат до техните нужди, а злоупотребите да бъдат разкривани и пресичани навреме."

Националната годишна среща на Сдружение на общините "Толерантност" се проведе днес в София. 

Във форума участваха над 40 кметове и представители на общини.

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Тагове:

Пеевски национална кампания щит за хората корупцията
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