Петрова: Дипломацията е ключова за мира в Украйна и сигурността в Черно море

Външният министър Велислава Петрова направи коментар по темата с атаките в Черно море, войната в Украйна и къде е ролята на дипломацията по пътя към постигане на мир. Бяха засегнати и продължаващите протести в Европа. В разговора се включи и Анита Орбан - вицепремиер и министър на външните работи на Унгария.

Пред БНТ Орбан каза, че страната ѝ е солидарна с България по отношение на атаките в Черно море. “Ние силно подкрепяме сигурността и устойчивостта на корабоплаването в Черно море. Това е един от критично важните пътища към Европа. Също така и от Централна Азия”, добави вицепремиерът.

Орбан е категорична, че корабоплаването и доставките на храни и зърно през Черно море трябва да са гарантирани и в безопасност.

Черно море е важно не само за България

Българският външен министър Велислава Петрова подчерта, че Черно море има значимостта не само за България, която е черноморска страна, а и за цяла Европа. Според нея е станало ясно, че тези атаки, които продължават да се случват не само в българската екватория, водят до себе си за създаване на усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле.

Петрова добави, че с европейските партньори се работи не само за активното спиране на военни действия, но и по линия на износ на зърно и нефт. "Така, че това е изключително важно и ще работим, както по европейска линия, така и и по линия на НАТО".

Външният ни министър е на мнение, че дипломатическите усилия трябва да бъдат насочени към това да се стигне до решение от всички Черноморски страни да се спрат всякакъв вид военни действия.

Войната в Украйна

По темата за продължаващата война в Украйна, вицепремиерът Орган каза, че Европа иска справедлив и траен мир. “Позициите ни са сходни с България и това, че не подкрепяме изпращането на оръжия на Украйна. Унгария не подкрепя ускореното присъединяване към ЕС, а въз основа на заслуги”, каза още външният министър на Унгария.

“Приликите са много повече от разликите в това отношение”, потвърди Петрова.

"Смятаме, че трябва да има по-активна роля на дипломацията и Европа трябва да участва активно в нея. Смятаме че тогава, когато Украйна показва напредък, тогава тя трябва да бъде подкрепена. Затова и двете страни подкрепихме отварянето на следващите два клъстъра. Така, че по линия на общата ни политика фокусът ни върху дипломацията и намаляването на фокуса само върху военните аспекти на войната, е нещо, което свързва и двете страни”, каза Петрова.

Според нея, ако Европа не участва в процесите на преговори, ще бъде много трудно да гарантира, че ще има добър край за нея, затова тя трябва да вземе участие.

За недоволството във Франция външният ни министър коментира, че случващото се е "една голяма поляризация на обществата, която наблюдаваме в Европа, която бива инструментализирана от крайни политически сили".

Протестите във Франция

"Виждаме, че има огромна разлика между мирното протестиране, както започна във Франция, и това, в което се превърна, с вандализма, в който то се превърна.Това няма място и е абсолютно неприемливо. Трудното обаче тук е, че такъв тип разделение и поляризация не се случват само във Франция и те винаги са пагубни”, каза още българският външен министър.

По думите й, когато хората искат промяна, тя трябва да се случва чрез избори, а не чрез вандализъм.

Анита Орбан добави, че трябва да бъдат разграничени протестиращите от тези, които извършват вандалски действия и грабежи. Заяви, че са солидарни с Франция и изрази надежда, че тя ще успее да овладее положението. За самите протести каза, че "хората трябва да бъдат чути".