Военен експерт: Ще видим ескалация на нападенията в Черно море в следващите месеци

Предстои среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Трябва да бъдат обсъдени възможностите за усилване на сигурността в Черно море с общи усилия.

"Балтийско море изчезна от новините с инциденти, защото бяха предприети действия. Успешно можем да използваме този модел. Какво направи Полша - драстично увеличаване на разходите за отбрана. Литва харчи също над 4%, Латвия и Естония над 3% от БВП (за отбрана - бел. ред.). Изключително силно регионално сътрудничество с привличане на други страни от НАТО за допълнително морско присъствие", каза експертът по национална сигурност Ивайло Иванов в "България сутрин".

Той изтъкна, че Полша и Скандинавските страни са имали категорична позиция кой е виновен за инцидентите в Балтийско море.

"Решително сочеха Русия като виновник, който провокира инциденти в Балтийско море. Ние задаваме тона, по който нашите съюзници се движат. Няма как те да бъдат по-категорични от нас", подчерта Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Как да се гарантира сигурността в Черно море

Според военния експерт ще видим ескалация на нападенията в Черно море в следващите месеци.

Иванов обърна внимание, че съюзническите ни държави трябва категорично да убедят гражданите си, че евентуална подкрепа към нашата страна би била в плюс за сигурността в НАТО.

Преди дни стана ясно, че въпреки първоначалния отказ, сега ще се присъединим към антидрон инициативата на НАТО.

"Участието във всяка инициатива, в която имаме синхронизация на нашите действия, носи полза за сигурността в България. Закъсняхме, гледайки какво правят всички останали страни от източния фланг на НАТО. Закъсняхме и по отношение на регионалното сътрудничество. Единствено ни остава сътрудничество с Румъния и Турция", коментира Иванов.

Военният експерт е на мнение, че конвоирането на кораби ще бъде трудно, защото изисква значителни ресурси.

Трите страни могат да определят плавателен коридор във водите си и да се засили военното присъствие там, предложи Иванов.

"Това ще ни позволи да постигнем по-голяма сигурност. Няма съмнение, че Русия извършва тези атаки. Това ще има силен превантивен ефект. Русия извършва все по-безразсъдни действия."

Иванов допуска, че няма да намерим категорични доказателства като за съдебно дело при изследването на поразения кораб "Chelsea-3".

"Ако останем на тази позиция, подобни атаки в Черно море ще продължат да бъдат извършвани. Няма да можем да посочим кой е виновникът и оставаме в сива ситуация, която Русия ще използва, за да окаже натиск върху нашите общества", прогнозира той.

Събеседникът смята, че не е трябвало да искаме от руския посланик Елеонора Митрофанова да признае, че ударите с дронове идват от Русия, а да изразим възмущение от действията на страната ѝ в Черно море.

Какво се случва в Европа

Иванов изтъкна, че европейските общества са били разглезени през последните десетилетия и живеят с представа да запазят начина си на живот от 90-години и в началото на 2000 г.

"Светът се промени, не можем да поддържаме начина си на живот. Все по-голямо е ерозирането на международните институции, което принуждава Европа да харчи повече за отбрана. Единствено Русия се хвали с нови и по-разрушителни оръжия. Финансите са ограничен ресурс, трябва да ги пренасочим. Трябва да гарантираме сигурността", заключи експертът.