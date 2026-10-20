ДБ иска извънредно заседание на НС за палежите на Starlink антените

“Демократична България” ще настоява за свикване на извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност“ Пламен Тончев. Темата са предприетите действия във връзка с умишления палеж на антените за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, както и установяването и издирването на обвиняемите лица, за които се появи информация, че са напуснали страната.

“При изслушването в Народното събрание на 14 октомври 2026 г. Румен Радев призова председателя на ДАНС да не разкрива подробности с аргумент да не се попречи на разследването и увери, че ситуацията е под контрол. След това стана ясно, че заподозрените са напуснали страната. Това налага незабавно изясняване пред Народното събрание на хронологията на действията, евентуалните пропуски и отговорността за тях,“ заявяват от ДБ.



Вчера съпредседателят на “Да, България“ Ивайло Мирчев призова Радев да отговори на всички въпроси, свързани със саботажа на антените.

“Това ли е контролът, с който успокояваше парламента Радев? На каква информация основаваше увереността му? Дължат се отговори: Кога обвиняемите са напуснали страната и кога службите са разбрали? Какво е знаел Радев, когато обещаваше скорошен успех? Той настояваше депутатите да не получат подробности по време на изслушването. Сега лично дължи отговор,“ заяви Мирчев.

От ДБ са категорични, че посегателството срещу комуникационна инфраструктура засяга националната сигурност и способността на държавата да предотвратява и разкрива подобни действия. Затова е наложително властта да отговори на въпросите на българския парламент.