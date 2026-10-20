Даниела Везиева: Липсват сериозни структурни реформи в Бюджет 2027

Бюджет 2027 трябваше да постави началото на сериозни структурни реформи, но представените досега параметри не дават основания за подобни очаквания. За това предупреди бившият министър на икономиката Даниела Везиева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея високият дефицит, растящите разходи и липсата на реформи поставят България в уязвима позиция на фона на задълбочаващите се икономически проблеми в Европа.

"Европа гори. Живеем в геополитическа ситуация, която е изключително сложна", подчерта Везиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя посочи, че към международната нестабилност се прибавят и лошите управленски решения на Европейския съюз през последните пет години.

"Не може да казваме дано войната да свърши, а да не предприемаме никакви мерки, защото звучи несериозно", подчерта бившият министър.

Бюджет 2027 не предлага очакваните промени

По думите на Везиева представените досега параметри на бюджета не показват необходимите реформи.

"Общо взето мнението на всички е, че няма реформи", коментира тя, като уточни, че все още липсва пълната информация за финансовата рамка.

Бившият министър обърна внимание на заложения дефицит от 4,3% и 3,5% на касова основа. Тя критикува идеята за данък върху свръхпечалбите и намаляването на капиталовите разходи, които според нея не представляват устойчиви структурни мерки.

"Имаме добра данъчна система. Имаме добра събираемост по отношение на приходите. Нашият проблем е в разходната част", заяви Везиева.

Според бившия министър увеличаването на минималната работна заплата трябва да бъде обвързано с реалните възможности на икономиката.

"Заплатата не се дава. Тя се изработва." Везиева посочи, че през последните три години минималната работна заплата е нараснала с над 50% при увеличение на производителността на труда от около 4%.

Тя настоя за реална административна реформа и промени в здравеопазването.

"Няма как да наливаме в нереформирани системи и да очакваме по-висок резултат", подчерта бившият министър.

Везиева призова и за инвестиции в земеделието, подкрепа за кооперативите и насърчаване на младите производители, тъй като според нея собственото производство на храни е въпрос на национална сигурност.

Поскъпването на енергията

Бившият министър предупреди, че поскъпването на природния газ може да доведе до около 20% увеличение на парното, което домакинствата ще усетят през зимните месеци.

"Няма как само с икономика на услугите и на потреблението да очакваме да поеме буфери в такава ситуация", коментира тя и настоя за подкрепа на индустрията и малкия бизнес.

Везиева предупреди и за възможно увеличение на банковите такси и оскъпяване на кредитите. Според нея допълнителното облагане на големите компании може да доведе до прехвърляне на печалби към чуждестранните им централи.

По отношение на рафинерията на "Лукойл" тя призова всяко решение за допълнително данъчно облагане да бъде предшествано от анализ.

"Ние сигурни ли сме, че "Лукойл" има свръхпечалба?", попита Везиева и предупреди, че затрудняването на работата на европейските рафинерии може да създаде проблеми с доставките на горива.