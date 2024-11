По традиция Байдън отпразнува Деня на благодарността в Нантъкет ВИДЕО

Американският президент Джо Байдън, придружен от съпругата си - първата дама Джил Байдън и семейството им, отпразнуваха Деня на благодарността в Нантъкет, както повелява семейната им традиция.

Първо Байдън се отправи към пожарна служба на Нантъкет. Семейството на президента, дъщеря му Ашли, синът му Хънтър, заедно със съпругата си Мелиса и 4-годишният им син, са отседнали в къщата на милиардера Дейвид Рубенщайн, както са правили през последните три години.

Начало на традицията на семейство Байдън в Нантакет

Семейство Байдън празнува Деня на благодарността в Нантъкет повече от 40 години. Джо Байдън споделя, че “каквито и удари и натъртвания да страдахме, оставихме всичко настрана и празнуваха Деня на благодарността в Нантъкет."

В мемоарите си Джил Байдън също разказва за традицията, която има семейството ѝ.

With hearts full of gratitude: Happy Thanksgiving, America.

Jill and I are so grateful for the trust you’ve placed in us these past four years – serving you has been the honor of our lives. pic.twitter.com/D7MfdV3yKo