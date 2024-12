Тръмп недоволен от Boeing заради забавянето на Air Force One

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от забавянето на производството на новите самолети Air Force One от Boeing Co. Това съобщи The Wall Street Journal.

Двата президентски самолета, които първоначално са били планирани да бъдат завършени през 2024 г., ще бъдат готови едва през 2029 г.

Доналд Тръмп, който по време на първия си мандат в Белия дом, се застъпи за проекта на стойност 3,9 млрд. долара, многократно е питал за бавния напредък. Новоизбраният президент на САЩ също така отбеляза, че Boeing, някога символ на американското превъзходство, сега го кара да се чуди: "Какво се случи?".

Разочарован от закъсненията, Тръмп повдигна въпроса за проекта пред изпълнителния директор на Boeing Кели Ортбърг, когато двамата разговаряха по телефона през ноември. Докато се подготвя да се върне в Белия дом, Тръмп многократно е питал съветниците си за състоянието на работата на Boeing.

Boeing някога беше велика американска компания, е казал той на помощниците си, според хора, запознати с дискусиите. Какво се е случило с тях? е попитал Тръмп.

Представители на Боинг и ВВС са отказали да обсъждат графика на проекта.

"Ние се гордеем с тази работа. Фокусът ни е върху доставката на два изключителни самолета Air Force One за страната", се казва в изявление на компанията.

Представител на ВВС заяви, че графикът на проекта се очаква да бъде актуализиран тази пролет. Новият график би могъл да означава забавяне на един от първите полети на самолета, който понастоящем е предвиден за март 2026 г.

От екипа на Тръмп са отклонили въпросите на WSJ.

Boeing е изправен пред нарастващ натиск за решаване на проблемите, свързани с безопасността, тъй като контролът върху производството му се увеличава.

По време на предизборната им кампания Боинг 737-800 на новоизбрания вицепрезидент Джей Ди Ванс, известен като "Тръмп форс две", беше принуден да извърши аварийно кацане малко след излитането поради неизправност на уплътнението на вратата.

По същия начин, само седмица преди това, Боинг 757 на Тръмп, "Тръмп Форс Едно", получи механичен проблем и трябваше да извърши аварийно кацане, припомнят специалисти. /Труд

