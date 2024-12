ООН: Необходим е “огромен поток от подкрепа“ в Сирия

Ръководителят на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчър сподели, че са необходими огромни количества помощ в опустошената от войната Сирия след свалянето на президента Башар ал-Асад. Флетчър каза още, че световната организация е готова да разшири хуманитарната помощ, а ръководителят на ООН Антонио Гутериш приветства “ангажимента на временното правителство да защитава цивилното население“ и хуманитарните работници.

“Ситуацията е много драматична“, каза Флетчър пред журналисти по време на посещението си в Дамаск, съобщава AFP.

“Нещата се развиват много, много бързо“, каза той, добавяйки, че “ключовото нещо е, че сега сирийският народ е отговорен за собствената си съдба, а международната общност носи отговорност да бъде на тяхна страна.“

Флетчър посочи, че “седем от 10 сирийци се нуждаят от помощ в момента“ и подчерта, че ООН иска бързо да получи огромен поток от подкрепа в Сирия.

