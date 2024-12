С наближаването на празниците украинската армия отново демонстрира безупречното си чувство за черен хумор. Украинските специални сили използваха безпилотни самолети-камикадзе, за да ударят севернокорейски войници, причинявайки значителни загуби. А въпросните дронове са били декорирани празнично - с Дядо Коледа, елени и джуджета.

Украинските военни твърдят, че 50 севернокорейски войници са били убити и още 47 са били ранени само за три дни боеве.

Видеоклип, разпространен от украинските военни, показва изображения, заснети от FPV (изглед от първо лице) дронове. Украинският 8-ми полк със специални сили, известен като "Княз Изяслав Мстиславич", е отговорен за атаките.

В публикация на страницата на звеното във Фейсбук се казва, че те са предприели „топло посрещане“ на севернокорейските войски в региона. Ударите на дроновете са засегнали и няколко превозни средства. Съобщава се, че са унищожени две бронирани машини, два леки автомобила и автомобил 4x4.

Според високопоставен американски военен служител Северна Корея е дала няколкостотин жертви в района на Курск. Тези жертви включват както леки наранявания, така и смъртни случаи.

Севернокорейски войски бяха изпратени да подкрепят военните усилия на Русия. Те са разположени в района на Курск, където украинските сили заеха позиции по-рано тази година.

Ukrainian SOF operators from 8th Regiment have destroyed 50 and injured 47 North Korean soldiers in Kursk region. pic.twitter.com/tWYSQumk11