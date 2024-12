Зеленски: Изглежда, че Путин е дал заповед на Фицо да отвори втори енергиен фронт срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обвини министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, че е открил "втори енергиен фронт" срещу Украйна по нареждане на Русия, докато спорът за транзита на газ между страните се задълбочава, предава Ройтерс.

Украйна изпомпва руски природен газ през своя територия до няколко европейски страни, включително Словакия, но се очаква да спре потока, когато съществуващото споразумение за транзит - подписано преди нахлуването на Москва в Украйна - изтече в края на годината.

Фицо, който посети руския президент Владимир Путин в Москва по-рано тази седмица, каза в петък Словакия ще обмисли реципрочни мерки срещу Украйна като спиране на резервните доставки на електроенергия, ако Киев спре транзита на газ от 1 януари.

„Изглежда, че Путин е дал заповед на Фицо да отвори втори енергиен фронт срещу Украйна за сметка на интересите на словашкия народ“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

It appears that Putin gave Fico the order to open the second energy front against Ukraine at the expense of the Slovak people’s interests. Fico's threats to cut off Ukraine's emergency power supply this winter while Russia attacks our power plants and energy grid can only be…