Израел задържа 240 палестинци, включително медици, след акция в болница в Газа

Израелските сили задържаха повече от 240 палестинци, включително десетки медицински персонал и директора на болница в Северна Газа, която те нападнаха в петък, според Министерството на здравеопазването в анклава и израелската армия.

Министерството на здравеопазването заяви, че е загрижено за благосъстоянието на Хусам Абу Сафия, директор на болница Камал Адуан , тъй като част от персонала, освободен от израелските военни късно в петък, каза, че той е бил бит от войници, предава Ройтерс.

Израелската армия каза, че болницата е била използвана като команден център за военни операции на "Хамас" и арестуваните са заподозрени екстремисти. В него се казва, че Абу Сафия е бил отведен за разпит, тъй като е заподозрян, че е агент на "Хамас".

В петък "Хамас" отхвърли като лъжа твърдението на Израел, че неговите бойци са оперирали от болницата по време на 15-месечната война в Газа , като каза, че в болницата не е имало бойци.

Нападението в болницата, едно от трите медицински заведения в северния край на Газа, извади от работа последното голямо здравно заведение в Северна Газа, съобщи Световната здравна организация (СЗО) в публикация в социалната мрежа X.

„СЗО е ужасена от вчерашната атака. Систематичното разрушаване на здравната система и обсадата в продължение на повече от 80 дни на Северна Газа излага на риск живота на 75 000 палестинци, оставащи в района“, каза СЗО.

This morning’s raid on Kamal Adwan Hospital has put this last major health facility in North #Gaza out of service. Initial reports indicate that some key departments were severely burnt and destroyed during the raid.

