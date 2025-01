“Мистериозният вулкан“, изригнал през 1831 г., беше идентифициран

Неизвестен вулкан изригна толкова експлозивно през 1831 г., че охлажда климата на Земята. Сега, почти 200 години по-късно, учените идентифицираха “мистериозния вулкан“.

Изригването беше едно от най-мощните за 19-ти век, изхвърляйки толкова много серен диоксид в стратосферата, че средните годишни температури в Северното полукълбо спаднаха с около 1 градус по Целзий (1,8 градуса по Фаренхайт). Събитието се случи по време на последния дъх на Малката ледникова епоха, един от най-студените периоди на Земята през последните 10 000 години.

Докато годината на това историческо изригване беше известна, местоположението на вулкана не беше. Изследователите наскоро разрешиха този пъзел, като взеха проби от ледени ядра в Гренландия, надниквайки назад във времето през слоевете на ядрата, за да изследват изотопи на сярата, зърна пепел и малки парчета вулканично стъкло, отложени между 1831 и 1834 г.

Използвайки геохимия, радиоактивно датиране и компютърно моделиране, за да картографират траекториите на частиците, учените свързаха изригването от 1831 г. с островен вулкан в северозападната част на Тихия океан, съобщиха те в понеделник в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Според анализа мистериозният вулкан е Заварицки на остров Симушир, част от архипелага на Курилските острови, зона, оспорвана от Русия и Япония. Преди откритията на учените последното известно изригване на Заварицки е било през 800 г. пр. н. е.

“За много от вулканите на Земята, особено тези в отдалечени райони, имаме много лошо разбиране за тяхната еруптивна история“, каза водещият автор на изследването д-р Уилям Хътчисън, главен научен сътрудник в Училището по науки за Земята и околната среда към Университета на Сейнт Андрюс в Обединеното кралство.

“Заварицки се намира на изключително отдалечен остров между Япония и Русия. Никой не живее там и историческите записи са ограничени до шепа дневници от кораби, които са минавали през тези острови на всеки няколко години“, каза Хътчисън пред CNN.

