Tesla ще обнови избухналия преди ден Cybertruck

Съоснователят и главен изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск обяви, че компанията за електрически превозни средства ще обнови Cybertruck, който избухна преди ден.

Уникалното превозно средство Tesla запази характерната си структура, оставайки силно разпознаваемо дори след потушаването на пожара пред хотел Trump International в Лас Вегас, съобщава Fox news.

“Батерията дори не се запали и гумите все още са напомпани! След като върнем този Cybertruck обратно на Tesla, ще изгладим драскотините и ще го върнем на пътя“, написа Мъск в публикация в социалната мрежа X.

Когато някой намекна, че Мъск се е шегувал, предприемачът заяви, че е напълно сериозен относно ремонта на Cybertruck.

“Не, сериозно го мисля“, отговори той и добави, че експлозията не е свързана с Cybertruck, отбелязвайки, че “всички телеметрични данни на превозното средство бяха положителни по време на експлозията“.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.

All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ