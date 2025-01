Мъск за експлозията на Cybertruck: Злите тъпаци са избрали погрешно превозно средство

Шерифът на полицейско управление в Лас Вегас Кевин Макмехил похвали главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск за помощта му, докато властите разследват експлозията на Cybertruck пред хотел Trump International, при която бяха ранени седем души.

“Трябва да благодаря специално на Илон Мъск“, каза Макмехил. “Той ни даде доста допълнителна информация по отношение на това как превозното средство е било заключено, след като е избухнало и проследяване откъде идва превозното средство чрез зарядни станции на Tesla”, каза шерифът.

“Той го изпрати директно до нас, така че оценявам помощта му“, добави Макмехил, пише The Hill.

Местните власти първо са получили сигнал за експлозия и пожар в хотел Trump International около 8:40 сутринта местно време. Превозното средство спря пред хотела и беше видяно да изпуска дим преди експлозията, каза полицията и допълва, че се работи по идентифицирането на шофьора, който загина при взрива.

ФБР и други агенции все още разследват дали става въпрос за терористичен акт и дали има някаква връзка с атаката в сряда сутринта в Ню Орлиънс, когато 42-годишен мъж кара камион през Bourbon Street и уби най-малко 15 души .

Кевин Макмехил посочи, че Cybertruck е останал непокътнат по време на експлозията, ограничавайки щетите.

От своя страна Илон Мъск, чиято собствено е Cybertruck, коментира атаката в социалната мрежа Х.

“Злите тъпаци са избрали грешното превозно средство за терористична атака. Cybertruck всъщност овладя експлозията и насочи взрива нагоре. Дори стъклените врати на фоайето не бяха счупени”, написа Мъск.

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.

Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV