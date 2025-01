Над 30 делфина са умрели след разлива на мазут в Керченския пролив

Повече от 30 мъртви делфина бяха открити в морето след разлива на мазут в Керченския пролив. Това се съобщава в Telegram канала на научно-екологичния център за спасяване на делфини "Делфа".

„От извънредната ситуация регистрирахме 61 мъртви китоподобни, включително 32 индивида, починали след 15 декември, чиято смърт най-вероятно е свързана с разлива на мазут. Останалите са починали преди извънредната ситуация – много стари тела“, пишат от Делфа.

‼️At least 32 dolphins have died since fuel oil spilled out of two stricken tankers three weeks ago in the Kerch Strait, which separates the Crimean Peninsula from Russia's southern Krasnodar region. pic.twitter.com/eDpVo4l62h