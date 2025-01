Байдън посети мястото на атентатa в Ню Орлиънс

Президентът Джо Байдън посети мястото на нападението в Ню Орлиънс и отдаде почит на жертвите. По време на визитата президентът беше придружен от първата дама Джил Байдън.

Американският президент посети и катедралата Сейнт Луис в историческия френски квартал на града. Тя се намира недалеч от района, където ветеран от армията се вряза с камион в гуляйджии миналата седмица, убивайки 14 и ранявайки още 30, съобщава CNN.

Байдън похвали “толкова много хора, които се затичаха към хаоса, опитвайки се да помогнат за спасяването на други“, включително онези, които първи реагираха. Той отбеляза трайната сила и устойчивост на града на фона на трагедии, позовавайки се на минали опустошения като урагана Катрина през 2005 г.

“Хората в града се събуждат“, каза Байдън и добави: "Това е и духът на Америка."

Байдън се срещна насаме със скърбящи семейства, оцелели и хора, които първи реагираха преди молитвената служба. Той също така се спря на импровизиран мемориал, където атаката беше започнала да се развива. Той се разследва като терористичен акт, вдъхновен от групировката "Ислямска държава”.

Байдън е направил десетки посещения на места на насилие, природни бедствия и други бедствия по време на четирите си години на власт. До встъпването в длъжност на новия президент Доналд Тръмп, това може да се окаже и последно подобно пътуване на Байдън в рамките на страната.

Байдън спомена за личната загуба в собствения си живот и разказа думи на колективна скръб, които е доставял отново и отново като президент. Той призна тежката загуба, която скърбящите семейства ще почувстват на предстоящите празници и рождени дни, заедно с малките подробности, които ще пропуснат за своите близки.

“Знаем какво е да загубим част от душата си. Гневът. Празнотата", каза той.

Jill and I traveled to New Orleans to stand with a community defined by strength and resilience.

To grieve.

To pray.

And let them know that America stands with them, and mourns with them. pic.twitter.com/26Phe203WF