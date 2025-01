Трюдо: Няма шанс Канада да стане част от САЩ

Канадският премиер Джъстин Трюдо отхвърли предположението на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп , че може да използва "икономическа сила", за да превърне Канада в 51-ия американски щат.

"По дяволите, няма шанс Канада да стане част от Съединените щати", написа Трюдо в социалната мрежа Х. „Работниците и общностите в двете ни страни печелят от това, че са най-големият партньор в търговията и сигурността.“

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.