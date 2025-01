Най-малко двайсет ранени при сблъсък на два трамвая в Страсбург ВИДЕО

Два трамвая се сблъскаха в тунел в източния френски град Страсбург в събота, ранявайки 20 души, съобщиха властите., цитирани от световните агенции.

"Двадесет души" са ранени, каза говорител на префектурата, като добави, че причината за инцидента все още не е установена."

Трамваите са се сблъскали близо до жп гарата в Страсбург.

#BREAKING : 30+ people are injured after 2 trams collided in Strasbourg, France. The impact must’ve been devastating 💔 pic.twitter.com/DaV8wZv6kI